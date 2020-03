Fiorentina, Pulgar: "A casa mi annoio ma mi alleno. Importante stare a casa"

Attraverso domande e risposte con i tifosi via Instagram, il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, ha raccontato il suo auto-isolamento, che per i calciatori viola terminerà venerdì: "Se mi sto annoiando? Sì, non posso mentire ma ho un programma di allenamento che posso fare qui sempre nel rispetto del #IoRestoaCasa. Se siete coi vostri cari, il mio consiglio più accorato è quello di godersi ogni istante con loro, perché quando tutto questo sarà solo un ricordo saremo più tempo fuori che in casa. Quanto a me, parlo spesso con la mia famiglia anche per informarmi direttamente della situazione in Cile, perché la televisione, qui, non lo racconta".