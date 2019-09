© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga intervista a La Nazione per Erick Pulgar, neo centrocampista di casa Fiorentina, in vista della gara con la Juventus. Si parte però dal mercato, dal passaggio dal Bologna ai viola. ""Ero in vacanza. Di solito non mi piace parlare di calcio o di contratti quando stacco la spina, ma quando ho capito che la Fiorentina faceva sul serio, mi è entrata un’ansia terribile. Volevo sapere, volevo sapere tutto e in fretta".

Pulgar il cattivo "Sono uno che quando c’è da battersi mi ci tuffo sempre. E non solo a metà campo. Ma anche in difesa e perché no, in attacco. Se fare questo significa essere ’cattivo’... beh, allora non posso dire di no. E sinceramente mi piace".