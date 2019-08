© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Erick Pulgar alla Fiorentina, ci siamo. Come appreso da Firenzeviola.it infatti, il centrocampista cileno è arrivato da poco a Firenze, dove sta svolgendo una prima parte di visite mediche al centro sportivo. Domani completerà tutti i test medici per poi essere ufficializzato e, probabilmente, presentato in giornata.