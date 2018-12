© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivo centrocampista per la Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione il nome in cima alla lista è quello di Erick Pulgar del Bologna e nei prossimi giorni Pantaleo Corvino tenterà l'assalto per portarlo alla corte di Stefano Pioli durante il mercato di gennaio.