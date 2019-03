Fiorentina, quanti riscatti ancora incerti. Muriel l'unico sicuro di rimanere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle prossime settimane in casa Fiorentina si potrebbe assistere ad una vera e propria rivoluzione, a partire dalla guida tecnica. Sono molti poi i calciatori attualmente in rosa con la formula del prestito, sul quale pende un diritto di riscatto che però ancora non è ben chiaro se la società viola vorrà esercitare o meno. Non è certamente il caso di Muriel, arrivato a gennaio e subito impostosi a suon di gol e prestazioni di spessore, per il quale il club toscano verserà gli oltre 13 milioni richiesti nelle casse del Siviglia. Zero dubbi, anche se in senso opposto, per Pjaca: il croato è rimasto vittima di un grave infortunio, un altro, e il riscatto è fissato ad oltre 20 milioni, cifra impossibile da spendere sul suo conto in questo momento. Le situazioni realmente incerte però sono legate ai due giocatori arrivati dalla Premier League: Kevin Mirallas ed Edimilson Fernandes. In totale servono circa 15 milioni per averli a titolo definitivo rispettivamente da Everton e West Ham. Situazioni simili, ma inquadrature totalmente differenti: per il primo infatti ci sono solamente due strade percorribili, e nessuna delle due prevede il pagamento dei 7,5 milioni richiesti. O i Toffees concedono uno sconto, anche abbastanza corposo, sulla cifra da spendere, oppure il giocatore farà ritorno a Liverpool. Difficile invece chiedere uno sconto a Londra per il centrocampista svizzero, profilo giovane per il cui riscatto servono 8 milioni. Fernandes è in particolare un fedelissimo di Pioli, e qualora dovesse cambiare l'allenatore, come sembra, difficilmente sarebbero spesi quei soldi. Discorsi diversi anche sul conto dei due calciatori arrivati in prestito secco: Terracciano dovrebbe far ritorno ad Empoli, e dunque di nuovo il percorso inverso con Dragowski, mentre attenzione alla situazione di Gerson. Il brasiliano in linea teorica è atteso a Roma in quel di giugno, anche se in questi giorni sono stati avvistati con frequenza i suoi familiari nei pressi del centro sportivo. Alcune indiscrezioni raccontano della possibilità di prolungamento del prestito.