Fiorentina, Quarta-Barreca-Callejon per il dopo Chiesa. Più il sogno Milik

Per un Chiesa che saluta Firenze, ci sono almeno tre giocatori pronti ad abbracciare il viola. Due in difesa, Lucas Martinez Quarta centrale argentino in arrivo dal River Plate e Antonio Barreca vice-Biraghi che approda in prestito con diritto di riscatto dal Monaco.

Per prendere il posto in campo di Chiesa, invece, è tutto pronto per lo sbarco di Josè Maria Callejon, ex Napoli che firmerà da svincolato un biennale con opzione per la stagione successiva.

Finita qui? Probabile, ma non è certo. Perché la volontà della Fiorentina è quella di mettere a disposizione di Giuseppe Iachini un centravanti fatto e finito. Un nome? Arkadiusz Milik del Napoli. Il polacco però non ha ancora detto sì all'ipotesi viola e con il tempo che stringe, le chance diminuiscono di minuto in minuto.