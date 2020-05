Fiorentina, quarto giorno di sedute e dubbio Ribery. Tre atleti positivi, tutti asintomatici

Venerdì scorso è iniziata ufficialmente la Fase Due della Fiorentina, la ripartenza in salsa viola con la prima tranche di calciatori che in data 8 maggio si è presentata nel corso della giornata al Centro Sportivo Davide Astori per le visite di rito, imitata poi il giorno successivo dalla rimanente fetta. Tutti presenti, ad eccezione dei tre calciatori risultati positivi al Covid-19 - tenuti per forza di cose ancora chiusi nelle loro case - i quali, sommati agli altri tre tesserati dello staff, vanno a comporre il blocco dei sei dipendenti gigliati che hanno presentato tracce del virus nel loro organismo, seppur con carica virale bassa e tutti con caratteristiche da asintomatici. In soldoni, stanno tutti bene.

Sempre venerdì, ma qualche ora più tardi rispetto all'avvio degli allenamenti dei suoi compagni, è tornato in città anche Franck Ribery. Le Roi, rientrato a Firenze con un grande carico di entusiasmo e un sorriso contagioso, ha ottenuto un risultato negativo al test sierologico del Coronavirus, e nel pomeriggio di sabato 9 maggio si è presentato al centro di allenamenti superando brillantemente i test fisici, senza però poi trattenersi neanche per una sgambata. Nemmeno oggi lo si vedrà in azione, visto che su di lui - al pari degli altri stranieri rientrati in Italia dall'estero - pende ancora un dubbio: dovrà osservare o meno un periodo di auto-isolamento? In attesa di risposte certe dal Governo, e dal protocollo sanitario, la Fiorentina ha deciso di cautelarsi tenendolo fermo ai box.