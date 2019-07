Fiorentina, quattro colpi per Montella. A prescindere dal futuro di Chiesa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A prescindere dalla cessione di Federico Chiesa, che porterebbe nelle casse viola una pioggia di milioni, la Fiorentina vuole regalare a Vincenzo Montella almeno un innesto per reparto. Secondo Il Corriere dello Sport, gli obiettivi sono Pol Lirola, terzino per il quale il Sassuolo chiede 20 milioni; il regista Milan Badelj, svincolatosi un anno fa e oggi valutato otto milioni dalla Lazio; Rodrigo De Paul e Roberto Inglese per l'attacco, anche se Udinese e Napoli sparano molto alto. Il club di Commisso proverà a limare le richieste, poi cominceranno gli assalti.