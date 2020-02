Fiorentina, quello di Commisso non è solo uno sfogo a caldo

© foto di Federico De Luca

Mai banale, Rocco Commisso. L'aveva già lasciato intuire dalle sue prime ore come proprietario della Fiorentina, e l'ha confermato anche ieri, poco dopo l'ora di pranzo. A corredo di uno Juventus-Fiorentina deciso soprattutto dalla chirurgia negli episodi, lo sfogo cumulativo del vulcanico miliardario italo-americano. "Sono disgustato, già è successo col Genoa, poi l'Inter e oggi che il secondo rigore non c'era. Gli arbitri non possono decidere le partite", con un tono fortemente strozzato dalla rabbia, e la faccia di chi ha visto delle ingiustizie pararsi davanti alla sua strada, senza aver intenzione di chinarvisi. Un discorso più ampio quello di Commisso, nel quale è inserito a pieno il sistema Serie A - ma più di ogni altra cosa la sua immagine fuori dai confini italiani - e il bisogno della Fiorentina di far sentire la sua voce. La sua vuole essere la parola di una figura nuova, entrata nel calcio italiano e da subito disposta a spendere oltre 300 milioni di euro, tra acquisto del club, colpi di mercato e l'investimento per un centro sportivo che promette essere tra i più grandi, moderni e all'avanguardia in Italia. Una voce che ha bisogno di arrivare alle istituzioni, ed in tal senso c'è da attendersi - o giurare che sia appena avvenuta - una telefonata direzione Lega, destinatario il presidente Gabriele Gravina. Ha annunciato anche questo un Rocco Commisso fuori di sé, ma non a causa di una reazione istintiva post-partita. No, e a chiarirlo - con il linguaggio di chi è abituato a padroneggiare un certo tipo di comunicazione - l'ospitata in collegamento negli studi Rai quando si era ormai al termine del pomeriggio. In quella video-intervista il presidente viola ha sì un po' mitigato qualche parola, ma ha ribadito il concetto. Ed è stato chiaro: "Se devo pagare, lo farò. Ma qualcuno deve dirle queste cose".