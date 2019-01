© foto di Federico Gaetano

Dopo Muriel - sottolinea il Corriere Fiorentino - la Fiorentina desso punta ad un nuovo regista, in modo da riportare Veretout nel suo ruolo naturale di mezzala. Il nome preferito sarebbe Diawara del Napoli, ma De Laurentiis almeno per il momento non ha nessuna intenzione di mollarlo in prestito. Chi lo vuole, deve tirar fuori (circa) 30 milioni: impossibile per i viola. Altro nome è quello di Marko Rog, ma Anche per lui comunque, se ne potrebbe parlare soltanto se il Napoli accettasse di mollarlo in prestito. Più semplice, invece, arrivare a Nemanja Radoja, centrocampista serbo classe ‘95 in forza al Celta. Già seguito in estate, ha il contratto in scadenza a giugno. Ecco perché Corvino può sperare di convincere la società spagnola a mollarlo per una cifra non troppo elevata visto che, altrimenti, rischierebbe di perderlo (a zero) in estate.