© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nemaja Radoja nel mirino della Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione di questa mattina il giocatore del Celta Vigo che ha il contratto in scadenza a giugno, potrebbe arrivare in viola nei prossimi giorni, con la società gigliata che potrebbe pagare un indennizzo agli spagnoli per poi avere il mediano a titolo definitivo dal prossimo giugno.