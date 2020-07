Fiorentina, Ramadani spinge Milenkovic verso il Milan: Commisso però chiede 50 milioni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i rapporti non ottimali tra la Fiorentina e Fali Ramadani potrebbero avere delle conseguenze su Nikola Milenkovic. Il difensore serbo ha un contratto in scadenza nel 2022 e la dirigenza viola è anche disposta a garantirgli uno stipendio da top player pur di farlo rinnovare. Il classe '97 resterebbe molto volentieri a Firenze ma il suo agente, Ramadani, lo starebbe spingendo verso il Milan e avrebbe già avviato una trattativa con i rossoneri. Il presidente Commisso chiede 50 milioni senza contropartite ma il club milanese vorrebbe inserire nella trattativa almeno un calciatore, ad esempio Paquetà. La terza opzione, per il futuro del difensore serbo, è un trasferimento in Inghilterra in Premier League.