Fiorentina, rebus Badelj: rinnovo o addio in tempi brevi

© foto di Federico De Luca

"Giorni decisivi per Badelj", questo il titolo che troviamo sulle colonne di Tuttosport questa mattina. La Fiorentina ha fatto la sua proposta al croato, che a breve partirà per il Mondiale con la sua Nazionale. Non c'è più tempo per rinvii o pause di riflessione: o rinnova accettando l'offerta presentata da Corvino, oppure di andrà ai saluti.