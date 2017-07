Fiorentina, resta distanza col Sassuolo per l'esterno d'attacco Politano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Nazione oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Matteo Politano per la Fiorentina. Mercoledì scorso la proposta del club viola da 10 più bonus al Sassuolo, la richiesta è da 12 più 3 di bonus. A quelle cifre i viola non salitanno ma la trattativa resta in piedi.