Tuttosport parla della nuova Fiorentina di Rocco Commisso e spiega come appena arriverà l'ufficialità del passaggio di proprietà il magnate statunitense si metterà a lavoro per strutturare la dirigenza. Dove ci sarà certamente Giancarlo Antognoni in segno di continuità col passato. Con lui potrebbe entrare, nel ruolo di ad, Umberto Gandini. Mentre per la figura di direttore generale il quotidiano indica Luca Scolari, responsabile fra le altre cose dell'apertura del campo dedicato a Davide Astori a Betlemme.