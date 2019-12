© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Giuseppe Iachini, nuovo allenatore della Fiorentina che si presenterà oggi pomeriggio in conferenza stampa alle ore 16:30. Tra l'altro è presente un interessante retroscena sul tecnico che, una settimana prima di venire a Firenze, aveva attirato su di sé il gradimento della SPAL. Iachini aveva già detto sì agli estensi, ma poi non se n'è più fatto niente in quanto il club di Mattioli ha scelto di riconfermare Leonardo Semplici.