Fiorentina, Ribery a sorpresa: ora Iachini ci pensa dal 1'. Occhio al cambio modulo

La notizia è stata diffusa da più mezzi di informazione: la Fiorentina che quest'oggi, ore 19.30, si appresta ad esordire nel suo cammino post-lockdown, lo farà con ogni probabilità con Franck Ribery sin dal 1'. Non è infatti un mistero che l'ex Bayern Monaco, ormai da quando è tornato a Firenze a seguito del soggiorno bavarese forzato dal virus, stia cercando di far di tutto per bruciare le tappe ed essere un'arma a disposizione del proprio tecnico Iachini, con cui ancora deve ufficialmente scendere in campo per la prima volta. Lunghe sedute di allenamento in cui è il primo ad arrivare, quasi sempre all'alba, ed anche l'ultimo ad andarsene a fine giornata. Con lui la squadra viola recupera una dote di tecnica e fantasia venuta meno negli ultimi mesi, e qualora davvero Iachini decidesse di osare sin da subito per riservargli un posto da titolare - in tal senso una decisione sarà presa nel corso della mattinata - allora ecco che il cambio di modulo arriverebbe quasi in automatico. Difficile pensare ad uno tra Chiesa e Vlahovic tenuto in panchina, più facile invece ad un 3-4-2-1 o addirittura ad un radicale cambio verso la difesa a quattro, ed un 4-3-3 che andrebbe a stravolgere discretamente quanto visto fino ad oggi, ma comunque un modulo usato spesso in passato dallo stesso Iachini, che ne ha padronanza. Ancora qualche ora, e il campo, al solito, risolverà ogni dubbio.