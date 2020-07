Fiorentina, Ribery affronta l'Inter: "Squadra forte che però ha bisogno di tempo"

"L'Inter ha un organico molto forte, fatto di campioni. Hanno appena iniziato un percorso quindi hanno bisogno di tempo ma sembrano sulla strada giusta". Parla così a La Gazzetta dello Sport il campione della Fiorentina, Franck Ribery, anche in vista della gara di questa sera contro i nerazzurri.

Lautaro Martinez vale i 110 milioni della sua clausola?

"Parlare di cifre è sempre difficile, di sicuro è un calciatore fortissimo, ma è solo la sua seconda stagione in Europa. Bisogna vedere cosa dirà il mercato ma non so se le cifre del post Covid potranno essere equiparate a quelle precedenti".

Perché un grande giocatore come Eriksen fatica a diventare protagonista?

"È arrivato da pochissimo in Italia, quando si sarebbe dovuto adattare è dovuto stare tre mesi fermo per il Covid. Il calcio italiano è difficile: con il tempo Eriksen dimostrerà tutto il suo valore".