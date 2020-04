Fiorentina, Ribery attende il sì per il rientro in Italia in 14 giorni

Entro una settimana dovrebbe essere comunicata la direttiva governativa sulla ripresa del campionato. Come riporta La Nazione, a quel punto Franck Ribery, l’unico della Fiorentina ad aver lasciato l’Italia, avrà quattordici giorni (i tempi tecnici di autoisolamento) per rientrare in tutta sicurezza in modo da essere pronto per i primi allenamenti del 4 maggio. Il francese intanto sta lavorando per cercare di bruciare i tempi della propria tabella di marcia post infortunio, esattamente come Kouamé, l'altro infortunato che ha iniziato il count down per la ripresa agonistica.