Fiorentina, Ribery: "Bello tornare in campo. Sfortunatamente non abbiamo vinto"

Frank Ribery è tornato in campo con la Fiorentina dopo sette mesi di assenza tra infortunio e sospensione del campionato. Il campione francese ha affidato a Instagram un messaggio ai tifosi per commentare la gara pareggiata contro il Brescia: "Bello essere tornati in campo. Buona partita, buona battaglia. Sfortunatamente non abbiamo vinto. Ma dobbiamo continuare a giocare così. Forza Ragazzi!".