Fiorentina, Ribery è tornato a Firenze: ora tampone e test sierologico

Franck Ribery era l'unico giocatore della Fiorentina che ha vissuto questi ultimi mesi fuori dall'Italia presso la propria abitazione a Monaco di Baviera ma intorno alle 14 è atterrato all'aeroporto di Firenze pronto per ripartire con l'avventura in viola. Accolto dal team manager Marangon è stato subito controllato tramite il termo-scanner e adesso verrà sottoposto anche a tampone e test sierologico per permettergli, in caso di negatività, di tornare subito a lavorare presso il Centro Sportivo "Davide Astori". A riportarlo è Firenzeviola.it.