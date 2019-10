Tanto nervosismo in casa Fiorentina dopo il ko interno con la Lazio. Franck Ribery, furioso con la terna arbitrale dopo il secondo gol della Lazio (per il possibile fallo di Lukaku su Sottil), al termine della gara ha spintonato vistosamente il guardalinee poco prima dell'ingresso del tunnel degli spogliatoi. Un comportamento che - riporta Sky Sport - potrebbe costargli una pesante squalifica.

Oh dear.... Ribery what are you thinking?#FiorentinaLazio pic.twitter.com/hjYorg6SOv

— Val Migliaccio (@Val61) October 27, 2019