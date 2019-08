Dopo l'arrivo a Firenze, la firma con la Fiorentina e le visite mediche, Franck Ribery ha postato su Instagram una foto con Daniele Pradè e Joe Barone, scrivendo nel post: "Ciao Fiorentina! Un nuovo capitolo si apre per me e per la mia famiglia. Grato e felice di poter firmare in nuovo contratto con un grande club in una splendida città. Guardo con fiducia al futuro con i miei nuovi compagni e dei tifosi fantastici".