Fiorentina, Ribery: "Il calcio è la mia vita. Giocare a San Siro speciale"

© foto di Federico De Luca 2019

Franck Ribery, attaccante della Fiorentina a segno questa sera nella vittoria in casa del Milan, ha così parlato a Sky Sport al termine della partita vinta in casa del Milan: "Sono contento, giocare a San Siro è sempre speciale: uno stadio grande, pieno di tifosi... Per il Milan è un po' più difficile ma abbiamo fatto una gran bella partita ed è importante per noi".

Dicevano dell'età e del colpo di marketing...

"Sì, sono vecchio. Non sono giovane. Ma il calcio è la mia vita, sono arrivato affamato alla Fiorentina e mi piace questa squadra che gioca così, con tanti giovani. Voglio aiutare loro e i tifosi, sono contento perché dobbiamo lavorare per giocare ogni settimana come oggi".

Feeling con Chiesa?

"Federico è un buon giocatore, parlo sempre con lui e mi ascolta sempre. Per lui è importante giocare sempre come oggi".