© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con l'assenza forza di Franck Ribery (almeno due mesi di stop), la Fiorentina dovrà tornare sul mercato a gennaio per portare un esterno offensivo sulle rive dell'Arno. Come si legge sul Corriere dello Sport i nomi sono ormai noti: Domenico Berardi del Sassuolo e Matteo Politano dell'Inter. Il primo potrebbe considerarsi il vero “colpo” da provare a mettere a segno, sfruttando il tesoretto non investito in estate, mentre il nerazzurro pare al momento la pista più facilmente percorribile, con il giocatore pronto eventualmente ad ascoltare attraverso il suo agente la possibile offerta dei viola. A fare muro, al momento, pare essere il tecnico Conte che, nonostante il poco utilizzo, esattamente come in estate, alle qualità tecniche del giocatore non pare convinto a volerci rinunciare.