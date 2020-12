Fiorentina, Ribery risponde all'appello di Frey: "Darò tutto me stesso per squadra e città"

"Ribery sei un campione e so quanto ci tieni a lasciare il segno a Firenze, perciò da campione che sei ora abbiamo bisogno della tua esperienza e del tuo talento. (...) Prova a far capire a tutti che dare il massimo ogni partita è un dovere. La Fiorentina ha bisogno di te". Questo è il messaggio di Sebastian Frey rivolto all'amico e giocatore viola Frank Ribery dopo i recenti risultati della Fiorentina. Luca Toni, poco dopo, ha risposto al post scrivendo: "I campioni come Ribery sicuramente adesso devono dare una mano importante per risollevare la situazione sia in campo che nello spogliatoio e ne sono sicuro che darà il 100% perché lo conosco e so quanto ci tiene ma non può da solo. (...) Tutti devono remare dalla stessa parte e metterci tutta la faccia. Solo così uniti si possono risollevare perché davvero la Fiorentina non può stare in quella posizione". Dopo questi due appelli e messaggi da parte dei due ex viola, è arrivata anche la risposta del campione francese, che ha scritto: "Il sostegno tuo e di Luca mi danno ancora più carica. Mi conosci e sai che ho sempre rispettato tutte le maglie che ho indossato...e finché giocherò nella Fiorentina darò tutto me stesso per questa squadra e questa città".