Fiorentina, Ribery: "Sapevo da tre settimane che sarei venuto qui"

Franck Ribery, nuovo attaccante della Fiorentina, ha parlato a margine della presentazione al Franchi davanti a 10mila tifosi: "Ciao a tutti! Spero che stiate tutti bene! Sono molto felice di essere qua! Parlo così bene l'italiano perché mi piace la lingua ma soprattutto la Fiorentina. Sapevo già da tre settimane che sarei venuto qua. Toni è un mio grande amico, è come un fratello, mi ha detto di venire qua perché c'è una città bellissima. Ho chiamato Vidal per dire a Pulgar se potevo avere la numero 7. Infatti lo ringrazio. Non so dove vivrò a Firenze, ma ho bisogno di una grande casa perché ho 5 figli. Pradè mi ha detto dai campione vieni con noi. Non sono ancora pronto per sabato ma sono a disposizione del mister. Ho bisogno di allenarmi con la squadra e non da solo". A riportarlo è Firenzeviola.it.