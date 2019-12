Fiorentina, Ribery si ferma due mesi: mercato obbligato e brutti pensieri

Altro che tentativo per l'Inter e Roma quasi certa, come sembrava inizialmente filtrare dagli ambienti medici viola: Franck Ribery dovrà operarsi alla caviglia destra, e starà lontano dai campi da gioco per un periodo quantificabile in due mesi. Una mazzata mica da ridere per una Fiorentina già ampiamente in difficoltà, che sperava anzi di potersi aggrappare al ritorno del campione francese per avere un paio di (divini) piedi in più nel tentativo di risalire la corrente. Con questa brutta notizia, in casa viola ormai pensare al mercato di gennaio come una finestra di quelle da affrontare con la stessa intensità di quella estiva è d'obbligo. Oltre ai noti problemi in rosa (pochi ricambi di qualità a centrocampo e l'assenza di un vero e proprio numero nove, in primis) adesso infatti c'è da fare i conti con una lunga e pesante assenza, e nella mente il ricordo di una squadra profondamente annebbiata in fase di costruzione, quando priva di Ribery. In più, alla mente tornano anche altri brutti pensieri, quelli di una Fiorentina costretta a salvarsi negli ultimi minuti dello scorso campionato. In panchina c'era lo stesso allenatore, come oggi senza Ribery. E vista la classifica, qualche fantasma potrebbe pure essere giustificato.