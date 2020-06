Fiorentina, Ribery si riprende la Viola dopo sette mesi: può giocare dal 1'

Quasi sette mesi dopo il terribile infortunio alla caviglia arrivato per uno scontro di gioco nella gara contro il Lecce, Frank Ribery è pronto a riprendersi la maglia della Fiorentina e con ogni probabilità lo farà dal primo minuto nella gara di questa sera contro il Brescia. Iachini ha studiato dei cambiamenti tattici proprio per farlo tornare a splendere oltre che per dare maggiori chance a tutti i giocatori visto il calendario fitto di impegni. Il francese è pronto a rispondere presente e a trascinare la Viola più in alto possibile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.