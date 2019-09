Franck Ribery scalda i motori in vista di Fiorentina-Juventus, gara in programma sabato pomeriggio. Il 7 viola nella serata di ieri è partito titolare nell'amichevole contro il Perugia ed è rimasto in campo 75 minuti, indossando anche la fascia da capitano dopo l'uscita di Benassi. Questo il commento via social del francese: "Tanto tempo fuori dal campo e una preparazione corta. Sono felice di essere tornato in campo con la Fiorentina. Forza Viola".

It was a long time off the field and a short preparation. I’m very happy now to be back on the pitch with @acffiorentina. ©️💜 #ForzaViola #fr7 pic.twitter.com/NvEMB4tVI4

— Franck Ribéry (@FranckRibery) September 6, 2019