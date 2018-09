Fiorentina: rieccolo!

Fonte: Tommaso Loreto

© foto di Giacomo Morini

Dieci gol tra campionato e Coppa Italia (rigori inclusi) oltre a due assist. Il bottino della scorsa stagione di Jordan Veretout è di quelli importanti, da centrocampisti avvezzi al gol e per questo ancora più preziosi. Anche per questo in estate più di una big europea ha fatto un pensiero nei confroti del francese, trovando tuttavia il muro della Fiorentina che ha risposto picche.

Così, in attesa che presto venga ridiscusso il suo ingaggio, Veretout si è goduto l'avvio sprint dei suoi compagni di squadra direttamente dalla tribuna per la squalifica che si portava dietro dalla sfida con il Cagliari, penultima giornata di campionato. Adesso, però, è pronto a ributtarsi nella mischia mettendo a disposizione la sua qualità nel centrocampo viola.

Pioli nel corso dell'estate è rimasto più che impressionato da come Veretout si è adattato al ruolo che fu di Badelj ed è probabilmente anche per questo che sul mercato la Fiorentina ha fatto altre scelte. A Napoli, salvo sorprese, Veretout potrebbe scalzare dai titolari Edimilson, ma anche il suo inserimento al posto di Gerson è ipotesi da non scartare. Di certo c'è che la sua corsa, ed eventualmente la sua precisione in zona tiro, faranno un gran comodo alla Fiorentina. E anche se in queste prime due partite la sua assenza non si è fatta troppo sentire il suo rientro rappresenta un'arma in più per affrontare la trasferta di Napoli con un minimo di fiducia in più.