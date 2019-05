Fiorentina, rifinitura in vista del Genoa. Ci sono i fratelli Della Valle

© foto di Federico De Luca

Per approfondire il discorso legato alla cessione societaria all'imprenditore italo-americano Rocco Commisso ci sarà tempo. Intanto la Fiorentina, alla presenza della dirigenza al gran completo (compresi Diego e Andrea Della Valle), ha svolto la seduta di rifinitura in vista della decisiva gara di domani contro il Genoa. Questo il comunicato del club gigliato: "Allenamento nel tardo pomeriggio per i viola alla vigilia dell'ultima gara di campionato tra Fiorentina e Genoa. A seguire la seduta da bordocampo Diego e Andrea Della Valle, il Presidente Mario Cognigni, il Direttore Generale Pantaleo Corvino e il Club Manager Giancarlo Antognoni.

La squadra agli ordini di Vincenzo Montella e del suo staff ha lavorato, dopo un breve riscaldamento, sulla parte tecnica e quella tattica a tutto campo.

Domattina è prevista un'ulteriore seduta, il calcio d'inizio di Fiorentina-Genoa è invece fissato alle 20.30".