Fonte: firenzeviola.it

© foto di Giacomo Morini

Domenica contro il Chievo Verona per Stefano Pioli sarà, probabilmente, l'occasione giusta per concedere spazio a David Hancko. Infatti - ricorda Stadio- dovranno dare forfait sia Edimilson Fernandes che Cristiano Biraghi, rispettivamente per espulsione e somma di ammonizioni: ecco pertanto che il terzino slovacco potrebbe fare la sua entrata in scena. La Fiorentina - si legge - ha anche rifiutato varie proposte per il classe '97, che in ritiro a Malta ha dato segnali incoraggianti anche in relazione alla sua capacità di agire sia come terzino che come centrale.