Fiorentina, rinnovo Castrovilli: ingaggio raddoppiato e nessuna clausola

© foto di Federico De Luca

Spazio al rinnovo di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina sulle pagine odierne de La Nazione: secondo il quotidiano, il centrocampista avrà la priorità rispetto a tutti quelli degli altri giovani visto che la scadenza del suo contratto è la più prossima in ordine di tempo (2021) e perché la cifra che andrà a guadagnare sarà di tutto rispetto. Nell'incontro di due giorni fa le parti hanno confermato il totale intento di trovare al più presto un accordo fino al 2024: quello che entro la metà di ottobre firmerà Castrovilli sarà un contratto articolato, con uno stipendio di partenza raddoppiato rispetto a quello attuale (400mila euro) ma che andrà a crescere di anno in anno, anche in base alle prestazioni e al raggiungimento di alcuni bonus. Non sarà prevista alcuna clausola rescissoria, visto che già quest’estate quattro club di Serie A (tra cui il Napoli) erano venuti a bussare alla porta della Fiorentina per aggiudicarsi il cartellino dell’ex Cremonese.