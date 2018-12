Fiorentina, rinnovo per Biraghi ma in estate sarà un uomo mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina, rinnoverà a breve il proprio contratto allungando la data di scadenza al giugno del 2022. Ovviamente è previsto anche un lauto aumento di stipendio fino a circa 1 milione di euro, senza la presenza di una clausola rescissoria. Questo perché in estate potrebbe diventare facilmente un uomo mercato, visto che il suo valore è passato dai 2 milioni investiti da Corvino nell'estate del 2017, ai 20 milioni di valutazione attuale. L'Inter lo segue con attenzione anche perché potrebbe fare molto comodo per le liste Uefa nelle coppe europee, ma anche l'Atletico Madrid ha inviato alcuni osservatori per assistere alla sua prova contro la Juventus. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.