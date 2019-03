Fiorentina, riscatti in vista: Edimilson e Mirallas ok. Attesa Gerson

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina pensa ai riscatti da esercitare a fine stagione e i nomi sul taccuino di Pantaleo Corvino sono tre: il primo è quello di Edimilson Fernandes che la società vuole prendere a titolo definitivo ed è pronta a versare i circa 4 milioni di euro nelle casse del West Ham per comprare lo svizzero. Il secondo è invece Kevin Mirallas, con il riscatto fissato a 7,5 milioni di euro dall'Everton e il terzo è Gerson, per il quale non è prevista nessuna opzione di acquisto ma il club viola potrebbe comunque intavolare una nuova trattativa con la Roma. A riportarlo è La Nazione.