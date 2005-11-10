Papa Waigo, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, parlando così del momento che sta vivendo la squadra allenata da Paolo Vanoli: "Mi dispiace molto per la situazione, non meritano la classifica che hanno alla luce dei tanti investimenti fatti quest'anno. Sono convinto che però il gruppo si riprenderà presto perché è forte"

Il ritiro

Papa Waigo ha detto la sua anche sulla scelta di andare al Viola Park da giovedì: "Di solito viene deciso se la società ha dei dubbi sulla professionalità di qualche giocatore, sulle sue abitudini. Non è una scelta simpatica per i giocatori, ma sono situazioni che fanno parte del calcio. I giocatori devono prendere questa scelta in modo positivo, trovando le motivazioni per uscire dalla crisi.

Noi avevamo la fortuna di avere un giocatore-allenatore, che era Martin Jorgensen. Si sta perdendo in Italia questa abitudine, ovvero quella di avere un elemento nello spogliatoio che sul piano comportamentale ti aiuta sempre. Avere una persona così è essenziale".