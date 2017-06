Fiorentina, ritorno di fiamma del Manchester United per Bernardeschi

© foto di Federico De Luca

Tutti pazzi per Federico Bernardeschi. Il talento viola, che ieri ha trovato il suo primo gol con la maglia azzurra, piace praticamente a mezza Europa. In Italia è l'Inter la candidata più accreditata, visti anche i rapporti fra Diego Della Valle e Suning. La Juventus ha messo sul piatto 40 milioni più bonus, ma la società viola non vorrebbe cedere la propria stella agli storici rivali bianconeri. All'estero piace da tempo a Bayern Monaco e Chelsea, e nelle ultime ora c'è stato un ritorno di fiamma da parte del Manchester United. Come riportato da Sport Bild infatti, i Red Devils sono pronti all'assalto per il talento di Carrara.