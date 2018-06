Fiorentina, ritorno di fiamma per il portiere francese Costil

Fonte: Firenzeviola.it

Ritorno di fiamma per Benoit Costil. Tra i nomi che Corvino sta vagliando per la porta secondo quanto appreso da Firenzeviola.it c'è anche quello del francese, mancato sposo lo scorso anno quando dal Rennes passò al Bordeaux. Ormai 31enne, per l'esperto portiere in scadenza nel 2021 quello con i viola è un feeling mai decollato ma nello stesso tempo mai finito e così il direttore generale ha ripreso a corteggiarlo insieme ad altri portieri di quel livello (il profilo è di fascia media vista l'impossibilità di arrivare ad uno di primissima fascia). Ad inizio 2017 sia in Francia che in Italia si dava per fatto l'accordo tra Costil, in scadenza col Rennes, e la Fiorentina ma poi a Firenze arrivò Sportiello e il francese si consolò con il Bordeaux che gli ha offerto un contratto fino al 2021. In questo periodo voci insistenti danno il portiere in partenza anche se lo stesso giocatore le ha smentite e Poyet, l'allenatore del Bordeaux, secondo la stampa francese lo aspetta in ritiro il 29 giugno. Ma per quella data anche Corvino avrà di sicuro chiuso per un portiere, o almeno la speranza è quella, e chissà che non sia proprio Costil. Certo, ora non sarebbe più gratis come lo era nel 2017 e le difficoltà per arrivare al portiere francese non mancano.