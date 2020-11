Fiorentina, rivelazione Montiel: ora può passare da sorpresa ad arma per il tridente

Nel giorno che purtroppo passerà alla storia come quello in cui il mondo ha perso il massimo profeta del calcio Diego Armando Maradona, in casa Fiorentina c'è stata l'occasione per assistere ad una piccola favola. Quella di Tofol Montiel, piccolo esterno spagnolo fin qui quasi mai visto, e che l'altro ieri ha invece deciso il passaggio del turno di Coppa Italia in favore dei suoi. Buttato dentro da Prandelli a dieci minuti dalla fine dei supplementari, quella del maiorchino classe 2000 si è rivelata un'intuizione vincente, certificata dal mancino angolato che ha trafitto Musso. Adesso per lui potrebbero aprirsi le porte della grande occasione, vista la presenza quantitativamente scarsa di esterni offensivi in rosa. Vero, ancora manca Callejon all'appello, ma se contro il Benevento è toccato a Kouame fare l'ala destra, un ruolo che è sembrato interpretare male, e con un Ribery le cui condizioni fisiche lasciano ancora con il fiato sospeso, per lui non è una bestemmia provare a fare un pensierino. D'altronde, poi, la Fiorentina del Prandelli 2.0 sembra davvero un cantiere a cielo aperto, e lo dimostrano i subentri di Saponara o l'aver tolto la naftalina anche a Eysseric, e chiunque può permettersi di ambire ad essere protagonista di una ripresa che molti sperano. Che possa candidarsi a qualcosa di più già col Milan? Prandelli alla Dacia Arena ha intrapreso la strada del 4-3-1-2, ma tra i suoi riferimenti imprescindibili ci sono il 4-3-3 e il 4-2-3-1, moduli che hanno bisogno di esterni. Quelli che ad oggi non ci sono, numericamente, in rosa e che autorizzano Montiel a sognare in grande. Almeno fino a gennaio.