© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il ds della Fiorentina Daniele Pradè lavora per sistemare la difesa gigliata. Federico Ceccherini, rimasto senza minuti nelle gambe nelle ultime due amichevoli con Livorno e Galatasaray, potrebbe essere ceduto: sull'ex Crotone c'è da registrare anche l'interesse della SPAL. Possibile partenza anche Jacob Rasmussen: il danese ha accusato diversi problemi fisici dopo il suo rientro dall'Europeo Under 21 ed è rimasto ai margini. Potrebbe partire in prestito, anche per capire realmente quello che sarà il suo destino in futuro. In entrata il primo obiettivo resta Kevin Bonifazi del Torino: i granata potrebbero aprire ad una trattativa, ma non in tempo stretti. Ogni discorso sarà rimandato dopo la sfida con il Wolverhampton, con i viola che proveranno a strappare il giocatore in prestito con diritto di riscatto.