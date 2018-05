Fiorentina, Roma e Inter pensano a Chiesa ma i viola pronti a fare muro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Chiesa è una delle certezze della Fiorentina dopo la sua seconda stagione tra i professionisti. Il giovane figlio d'arte ha attirato su di sé gli occhi interessati di molti club europei, a partire da Inter e Roma che sono alla ricerca di un giocatore che risponde perfettamente al profilo del giovane attaccante viola. La società dei Della Valle però non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire, considerandolo un vero e proprio simbolo in vista del prossimo futuro. Solo un'offerta irrinunciabile potrebbe cambiare le carte in tavola ma al momento le percentuali della permanenza del giocatore a Firenze, almeno per un'altra stagione, sono nettamente in vantaggio rispetto a quelle di una potenziale cessione.