Fiorentina, ruolo ibrido per Aquilani: sarà tramite tra squadra e Iachini

© foto di Federico De Luca

Come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, Alberto Aquilani entrerà a far parte dello staff di Beppe Iachini. L'ex giocatore della Fiorentina, che fino ad oggi ricopriva il ruolo di tecnico della formazione Under 18 viola, avrà un ruolo ibrido e farà da tramite tra lo spogliatoio e l’allenatore. Una nuova avventura, dunque, per l'ex calciatore della formazione gigliata dopo pochi mesi in panchina.