Fiorentina, Salcedo: "Dovrò valutare altre offerte. Vorrei restare in Europa"

© foto di Federico De Luca

Il difensore della Fiorentina Carlos Salcedo​, intervistato da Fox Sports, ha parlato così del suo futuro: "Mi sono arrivate delle offerte che devo prendere in considerazione. Deciderò quale sarà la migliore per me e la mia famiglia. Il mio desiderio è proseguire la mia avventura in Europa. So che il mio cartellino appartiene ancora al Chivas, ma il club vuole sostenere la mia scelta".