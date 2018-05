Fiorentina, sale l'ottimismo per il rinnovo di Badelj: risposta entro il 20

Se da una parte cresce l'ottimismo in casa Fiorentina per il rinnovo di Milan Badelj, la stessa società viola, negli ultimi contatti avuti con il suo procuratore Alessandro Lucci ha chiesto che la risposta definitiva arrivi entro e non oltre il prossimo 20 maggio. Il direttore generale Corvino, dopo la fine del campionato, vuole avere la libertà di muoversi sul mercato per sistemare la rosa di Pioli nel minor tempo possibile e, visto anche l'impegno Mondiale del croato, ha chiesto di avere risposte certe entro il termine del torneo ritenendo di aver dato al giocatore il tempo necessario per prendere una decisione in merito. A riportarlo è La Nazione.