Fiorentina, Salica: "Amareggiati per il ko con la Lazio"

© foto di Federico De Luca

Il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica è intervenuto al "Salotto Viola", su Italia 7, in diretta dalla fiera di Scandicci dove i giocatori della Fiorentina Mirallas, Ceccherini e Laurini hanno firmato autografi ai presenti. Queste le sue dichiarazioni: "Quest'anno in giro per Firenze abbiamo evidenziato in dei tabelloni 'Noi siamo Firenze' e 'Insieme siamo più forti'. Per Firenze intendiamo tutto il tessuto metropolitano della città, quindi anche Scandicci, cercando di conoscere sempre nuove realtà imprenditoriali come stasera. Poi che i giocatori incontrino i ragazzi è molto importante: continueremo a farlo. Classifica? Siamo ancora amareggiati dal risultato negativo di Roma, dove meritavamo sicuramente di più. C'è grande delusione per non aver colto un'occasione importante, ma c'è anche la consapevolezza di poter far bene. Per cui secondo me qualche punto in più in classifica poteva esserci. Pjaca? Diciamo ogni volta che è bello avere una squadra di giovani, ma bisogna aver pazienza e abituarsi all'ottovolante. Pjaca è un talento e dobbiamo essere solo fiduciosi, come per Lafont".