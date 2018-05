Fiorentina, Salica: "Europa League? Fino al 20 vietato parlarne"

© foto di Federico De Luca

Gino Salica, vicepresidente della Fiorentina ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento "Diciamo Sì all'Aeroporto", in favore della realizzazione della nuova pista nell'aeroporto di Firenze (fonte FirenzeViola.it): "Siamo qui in qualità di azienda importante di Firenze, così come frequenti fruitori dell'aeroporto. Quasi sempre però ci troviamo costretti ad atterrare a Pisa o a Bologna con grandi disagi per la squadra, per questo crediamo che il nuovo aeroporto rappresenti un progetto da sostenere. Europa? Fino al 20 non parliamone, anche se il nostro obiettivo è di utilizzare la nuova pista molto spesso almeno i giovedì sera. Stadio? Crediamo che un'infrastruttura di questo tipo (l'aeroporto, ndr) sia molto importante per Firenze in generale, non c'entra niente lo stadio e speriamo di partire molto presto".