Fiorentina, Salica: "Godiamoci Muriel. Speriamo sia un valore aggiunto"

Giornata di conferenze stampa quella odierna in quel di Malta. Dal resort in cui alloggia la Fiorentina, ha preso la parola il vice-presidente viola Gino Salica. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di Firenzeviola.it: "Crediamo molto in una prospettiva di rapporto di lungo periodo con Malta, per la vicinanza, la qualità delle strutture e la passione del Viola Club, motivo di orgoglio per noi. Ci avvicina a Malta e rende possibili future collaborazioni".

Su Muriel e mercato: “Godiamoci lui intanto. Speriamo che ci porti il valore aggiunto tanto atteso. Per il resto vediamo, non ci sono situazioni particolari da segnalare”.

Sul sospendere le partite per razzismo: “È un tema serio e critico. Ogni club deve per forza fare qualcosa subito. Bisogna discuterne in Lega, deve esserci una sola voce a livello nazionale per una soluzione finale”.