Fiorentina, Salica: "Marzo tragico per noi. Mondo nella nostra storia"

© foto di Federico De Luca

Il vicepresidente della Fiorentina, Gino Salica, ha parlato di Emiliano Mondonico e di questo mese di marzo tragico per i colori viola ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Questo marzo purtroppo ci resterà in mente per molti anni, per noi è iniziato nel modo più tragico con la perdita del capitano ed ora e si sta chiudendo con quella di una persona a noi molto cara. Sapevamo tutti che non stesse bene ma la scomparsa così improvvisa ci ha colpito davvero tanto. E' particolarmente colpito anche Diego Della Valle che credo che abbia già chiamato i familiari. Le emozioni che abbiamo vissuto con Emiliano d'altronde sono state fortissime e la foto emblema è quella del tuffo in piscina di Diego e Mondonico appunto. Quel giugno 2004 rimarrà scolpito nella nostra memoria per un’impresa straordinaria, inoltre Mondonico era anche un grande tifoso viola e ci è sempre stato vicino. Aveva un carattere difficile che forse gli ha precluso alcune opportunità, ma rimarrà sempre nella nostra storia per averci riportato in Serie A".