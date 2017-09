Fiorentina, Salica: "Mercato di Corvino? Le squadre si vedono a ottobre"

© foto di Giacomo Morini

Il vice presidente della Fiorentina, Gino Salica, ha commentato a Radio Bruno il mercato della club viola: "Per quanto mi riguarda il comunicato lo dice: c'è fiducia nel management. Vuol dire che siamo in autofinanziamento. Quando si fa una campagna così, anche dolorosa, con giocatori affezionati, è arrivato un surplus, che però va analizzato nel consiglio d'amministrazione. Oggi non possiamo andare a bussare alla porta di qualcuno, magari tra un mese sì... Oggi dobbiamo trovare le risorse per mandare avanti la Fiorentina. Scommesse di Corvino? Non parliamo di un terno al lotto: vediamo una squadra equilibrata con giovani estremamente interessanti. La squadra non è in dismissione, anzi ha puntato sul futuro. Questo è il nostro modo per essere competitivi senza tutti quei capitali. Finalmente abbiamo un allenatore che vede Firenze come punto d'arrivo e che ci siano le condizioni per fare un campionato positivo. Siamo ottimisti: c'è un bell'ambiente. Corvino? L'ho ritrovato il solito: coriaceo, tosto e combattivo. Le squadre si vedono a ottobre".